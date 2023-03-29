الشبكة الطرقية في اللاذقية لم تكن بمنأى عن تداعيات الزلزال

البعث الأسبوعية – مروان حويجة

لم تكن الشبكة الطرقية بمنأى عن أضرار الزلزال وآثاره فكانت كغيرها من المنشآت – ولو على نحو أقل كثيراً – عرضةً للضرر الذي تبدّى في عيوب وتشقّقات متباينة ومتفاوتة استوجبت من الجهات المعنية الإسراع بالكشف على هذه الأضرار ومعاينتها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الضرورية الاسعافية كمرحلة أولى في مواضع التشققات والفواصل حفاظاً على السلامة الطرقية المرورية.

وفي متابعة لهذا الموضوع وخطة مشروعات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة اللاذقية التقت مجلة ” البعث الأسبوعية ” المهندس مصعب أحمد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة اللاذقية الذي أوضح أنّه منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال تمّ الكشف على كامل محاور الشبكة والتحقّق من سلامة الطرق والجسور والعبّارات فنياً ،وقد تبيّن أنها بحالة فنية جيدة مع تسجيل بعض العيوب مثل التشقّقات في المجبول الإسفلتي وخصوصاً فوق فواصل التمدّد ، وتصدّع بعض الجدران البيتونية وهبوط في الردميات جوار الطرق وتكشّف طبقة التغطية البيتونية لبعض العناصر البيتونية .

وأشار م. أحمد إلى أنّه تمّ تسجيل كافة العيوب وموافاة الإدارة العامة للمؤسسة بها ليصار إلى معالجتها وفق خطة الصيانة والحلّ الفنّي المناسب ، علماً أنّ فرع المؤسسة نفّذ أعمال معالجة للمواقع التي تحتاج حلولاً سريعة بطريقة إسعافية على أن تتم المعالجة النهائية فور إتمام إجراءات التعاقد، إذ تمّت صيانة فاصل تمدد على أتوستراد اللاذقية طرطوس واستبدال عبّارة تصريف على الطريق الساحلي وملء الشقوق الكبيرة على الأتوستراد وإزالة الصخور التي انهارت على طريق اللاذقية – بيت ياشوط ، لافتاً إلى أنّ هناك صيانة دورية تجري للشبكة الطرقية ضمن الخطة السنوية التي تستهدف الحفاظ على الحالة الفنيّة للشبكة الطرقية في مختلف أرجاء المحافظة ويبلغ الطول الكلّي للشبكة حوالي ٤٥٠ كم حيث يتم إعداد خطط الصيانة وتشكيل لجان فنيّة تقوم بالكشف على كامل محاور الشبكة وتسجيل كافة العيوب الناشئة على هذه الشبكة إذ أنّ هناك عيوباً تتشكل أيضاً بفعل العوامل الجوية وخصوصا المياه إضافة إلى الأحمال المنقولة من العربات والمركبات وخصوصاً الآليات الثقيلة والشاحنات وتختلف بحسب عمر الطريق والكثافة المرورية عليه ويتم البدء بإعلان المناقصات للمشروعات بعد اعتماد الخطة من الإدارة العامة آخذين بعين الاعتبار الاعتمادات المرصودة لكل محور بحسب أهمية المحور وحالته الفنيّة بما يضمن الحفاظ على سويّة فنيّة جيّدة لكامل الشبكة.

وبيّن م. أحمد أنّه يتم التركيز حالياً على مشاريع الصيانة والتأهيل حيث يتم إدراج عدة مشاريع جديدة في أعمال الصيانة مثل مشروع وصل طريق الساحل – الغاب مع أتوستراد اللاذقية – طرطوس بعد تأمين الاعتمادات اللازمة ، بما يرفع الحالة الفنيّة للشبكة التي تغطّي مساحة المحافظة بالطرق المركزية ضمن حدودها الإدارية حيث تصل بين مركز المدينة ومراكز المحافظات المجاورة وبين المدن الرئيسية في المحافظة ومع الحدود الإدارية الشمالية ،وتضم العديد من الوصلات الطرقية التي تصل بين الطرق المركزية المجاور : أتوستراد اللاذقية طرطوس،طريق الساحل الغاب ، طريق اللاذقية بانياس القديم ، طريق اللاذقية القرداحة صلنفة

، طريق اللاذقية الحفة صلنفة ، طريق القرداحة صلنفة ، طريق السامية الحارة حتى قرية الحجر ، طريق حلب القديم ، أتوستراد اللاذقية أريحا ، أتوستراد اللاذقية حتى كسب ، طريق كسب النبعين ، طريق الساحل الشمالي ،إضافة إلى الوصلات مثل وصلة الشبطلية و وصلة المختارية ووصلة جبلة .

وأوضح مدير فرع المؤسسة أنّ تنفيذ أعمال الصيانة يحقّق تأهيل الطرق بسويّة فنيّة عالية لتوفير الأمان و السلامة لمستخدمي شبكة الطرق المركزية إضافة إلى إجراء أعمال صيانة المجبول الإسفلتي لأجل أعمال التصريف المطري ، وإنشاء وتعزيل عبّارات جديدة صندوقية و قسطلية و أعمال الصيانة و تنظيف الجوانب و الصيانة الطرقية بشكل عام بما يحقّق دعم مقومات الكفاءة الفنيّة للشبكة الطرقية بوصفها تشكل شرايين حيوية للنقل والحركة المرورية والتجارية .

10 total views