الطلبة السوريون في سلوفاكيا: مصممون على بذل الجهد لنؤدي دورنا في إعادة الإعمار

29-مارس-2023

جدد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية، والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وذكر الطلبة في بيان أصدره اليوم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الاتحاد، وهو عيد الطالب العربي السوري “نستذكر اليوم نضال الطالب الأول القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أطلق هذا الاتحاد العريق ليكون منبراً وجسراً لطلابنا الأحرار للدفاع عن قضاياهم وصناعة جيل من الرواد و”القادة الطلابيين” الذين يرفدون الوطن ومؤسساته بخبراتهم بعد تخرجهم”، مؤكدين تصميمهم على بذل الجهد والتحصيل العلمي ليؤدي الطالب دوره في إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهابيون.

وصرح الدكتور علي أسعد رئيس فرع سلوفاكيا في هذه المناسبة بأن “الطالب السوري حمل في يوم عيده رسائل كثيرة للعالم تتجاوز العلم والمعرفة والطموح، فرسالته اليوم تحد وإصرار على الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى تدمير دور العلم من مدارس وجامعات ومعاهد، واستهداف كوادرها وروادها، إضافة إلى مواجهة الحرب الإعلامية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سورية”.

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29-مارس-2023

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