الطلبة السوريون في سلوفاكيا: نقف إلى جانب وطننا في مواجهة الحصار

جدد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية، والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وقال الطلبة في بيان أصدره اليوم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الاتحاد، وهو عيد الطالب العربي السوري: “نستذكر اليوم نضال الطالب الأول القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أطلق هذا الاتحاد العريق ليكون منبراً وجسراً لطلابنا الأحرار للدفاع عن قضاياهم وصناعة جيل من الرواد و”القادة الطلابيين” الذين يرفدون الوطن ومؤسساته بخبراتهم بعد تخرجهم”، مؤكدين تصميمهم على بذل الجهد والتحصيل العلمي ليؤدي الطالب دوره في إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهابيون.

بدوره الدكتور علي أسعد رئيس فرع سلوفاكيا لفت إلى أن “الطالب السوري حمل في يوم عيده رسائل كثيرة للعالم تتجاوز العلم والمعرفة والطموح، فرسالته اليوم تحد وإصرار على الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى تدمير دور العلم من مدارس وجامعات ومعاهد، واستهداف كوادرها وروادها، إضافة إلى مواجهة الحرب الإعلامية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سورية”.