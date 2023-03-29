العراق.. القبض على متزعم في (داعش) وقتل عدد من الإرهابيين

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملياتها الأمنية لملاحقة فلول التنظيم في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن مفارزها ألقت القبض من خلال كمين محكم في قرية الشيخ حمد على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضاف البيان: إن الإرهابي عمل بعدة صفات في عصابات “داعش” الإرهابية في صلاح الدين، وشارك في العديد من العمليات الإجرامية ضد القوى الأمنية والمواطنين.