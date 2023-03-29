العراق.. القبض على متزعم في (داعش) وقتل عدد من الإرهابيين
بغداد – سانا:
ألقت القوات العراقية القبض اليوم على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملياتها الأمنية لملاحقة فلول التنظيم في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن مفارزها ألقت القبض من خلال كمين محكم في قرية الشيخ حمد على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأضاف البيان: إن الإرهابي عمل بعدة صفات في عصابات “داعش” الإرهابية في صلاح الدين، وشارك في العديد من العمليات الإجرامية ضد القوى الأمنية والمواطنين.
إلى ذلك، قضت القوات العراقية اليوم على عدد من الإرهابيين بعدما استهدف الطيران العراقي وكراً لهم في كركوك شمال البلاد.
وأفادت خلية الإعلام الحربي في بيان اليوم وفقاً لموقع السومرية نيوز بأن “طائرة اف 16 دمرت وكراً للإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث أسفر ذلك عن تدميره وقتل عدد منهم”.
وفي وقتٍ سابق اليوم، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة في هجوم إرهابي شنه مسلحون في محافظة ديالى شرق العراق.
وقال مصدر أمني عراقي: “إن إرهابيين اقتحموا منزلاً في منطقة التحويلة بقضاء الخالص، وأطلقوا النار باتجاه قاطنيه، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، ومن ثم لاذوا بالفرار”.
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