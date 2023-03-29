الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

اللاذقية – مروان حويجة:

واصلت الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت الفرقة السابعة “معاهد” في الشعبة الثالثة مؤتمرها بحضور الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة، أمين فرع جامعة تشرين للحزب.

وقدّم أعضاء المؤتمر مداخلاتهم التي ركزت على واقع عمل المعاهد وسبل تطويرها من تطوير اللائحة الداخلية للمعاهد التقانية، والاهتمام أكثر بهذه المعاهد كونها ركيزة أساسية في إعادة الإعمار، ورفد المعاهد التقانية بمهندسين، وعدد من الاحتياجات والأولويات الضرورية في العملية التعليمية.

وقدمت الرفيقة دلالة أيضاً عرضاً عن مجمل الأحداث السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً. ️

حضر المؤتمر الرفاق د.حكمت بربهان، أمين الشعبة، وأعضاء قيادة الشعبة والكوادر النقابية والإدارية.

كذلك، عقدت الفرقة الثامنة “العلوم الانسانية” في الشعبة الحزبية الثالثة مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق الدكتور محسن داود، رئيس المكتب الاقتصادي والعمال والنقابات الفرعي، وذلك في قاعة مؤتمرات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وتمحورت المداخلات حول تطوير العملية التعليمية بما يخص إحداث مركز أبحاث استراتيجي وكلية للعلوم الجغرافية ودعم الاحتياجات والمستلزمات.

إلى ذلك، عقدت الفرقة السابعة في الشعبة الحزبية الثانية مؤتمرها السنوي، بحضور الرفيق جابر عمران، رئيس مكتب الشباب الفرعي.

و️تمّ طرح المقترحات والتوصيات والاستماع إلى مداخلات الحضور حول واقع العملية التعليمية في الكلية، وسبل الارتقاء بها، إضافةً إلى عددٍ من قضايا إدارية و خدمية.

أيضاً عقدت الفرق الرابعة والتاسعة والعاشرة في الشعبة الثانية مؤتمراتها السنوية، بحضور الرفيق عبدالرحمن ريس المينا، رئيس مكتب التنظيم الفرعي.

وتمّت مناقشة ما تمّ تنفيذه من مقترحات المؤتمر السنوي السابق بما يخص تطوير و إحداث أقسام جديدة في مشفى تشرين الجامعي، كما جرت مناقشة الطروحات الجديدة المتعلّقة بإنشاء صرّاف آلي على السور الخارجي للمشفى، وإعطاء بدل نقدي لطلاب الدراسات العليا عن المناوبات الليلية وتشميلهم بالحوافز.

وأنهت الشعبة الحزبية اﻷولى عقد مؤتمرات فرقها بحضور الرفيقين د.جورج اسبر، رئيس مكتب التعليم العالي الفرعي، و الدكتورة معينة بدران، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، ️حيث عقدت الفرق الحزبية السادسة والسابعة والثامنة، في كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية والتطبيقية مؤتمراتها، وناقشت تقاريرها التنظيمية والتصويت على التقارير و مقترحات وتوصيات الفرق التي تمحورت حول قضايا إدارية وطلابية متنوعة، وأهمها فرز خريجي الكلية التطبيقية نظراً للحاجة القصوى لهم، و إحداث نقابة تضم الخريجين من الكلية التطبيقية، وتمويل البحوث العلمية من الوزارات المعنية، وتسويق منتجات البحث العلمي التطبيقية في المجتمع.

27 total views