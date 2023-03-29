انقطاع التيار عن السويداء بسبب الرياح

أدت الرياح الشديدة التي تعرضت لها محافظة السويداء إلى انهيار عدد من الأبراج على خط التوتر الرئيسي المغذي للمحافظة من محطة تشرين، والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وقد تسببت شدة وقوة الرياح بانهيار أبراج على خط التوتر الرئيسي 230 ك.ف الواصل بين محطة تشرين ومحطة الكوم، في محافظة السويداء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة.

وبينت وزارة الكهرباء أنه تم تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة السويداء بشكل مؤقت من خط بديل واستنفار لورشات الإصلاح في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لإصلاح الأضرار الناتجة عن انهيار 7 أبراج كهربائية على خط الكوم 230 ك.ف.أ المغذي لمدينة السويداء صباح اليوم.