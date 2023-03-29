بدعم أهلي.. “جمعية ساعد” تعمل على تجهيز وجبات يومية للأسر الأشد حاجة

دمشق- وفاء سلمان

أوضح عصام حبال رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في حديثه لـ”البعث” أنه تمّ افتتاح عدة مطابخ خيرية في محافظات دمشق وريفها وحلب وطرطوس تقدم وجبات يومية وقت الإفطار يصل عددها إلى نحو 20 ألف وجبة، مشيراً إلى أن تكاليف هذه الوجبات يتبرع به المجتمع المحلي والأمانة السورية للتنمية بحلب.

بدورها ماريتا داوود منسقة مطبخ ومسؤولة توزيع في جمعية ساعد، بيّنت أن تجهيز الوجبات يتم بالاعتماد على عدد من طلاب الجامعات والأطباء ويتم توزيعها على الأشخاص الأكثر حاجة من خلال تنظيم داتا تحمل أسماءهم بقوائم منظمة تأتي من قبل جمعيات وفرق منها فريق (أنتم في أعيننا، وفريق تكسي ساعد، ودراجي الأمل) الذين يعملون على توزيع الوجبات على دراجاتهم النارية لكي يتمّ الوصول لكافة مناطق الريف بوقت زمني معيّن قبل موعد الإفطار، وأضافت داوود أنه يوجد حالياً مطبخان في حلب في الحديقة العامة وآخر في العزيزية ومطبخ في طرطوس ويتمّ تجهيز مطبخ في جبلة.

ياسر وردة متطوع في فريق تكسي ساعد ذكر أن عدد المتطوعين الموجودين في جديدة عرطوز بلغ نحو 13 شخصاً موجودين بشكل دائم قابل للزيادة وباب التطوع مفتوح لمن يرغب به، مبيناً أن عمل الفريق يعتمد الذهاب إلى مطبخ الجمعية وأخذ الكميات حسب تواجدها، حيث يتمّ تحديد الكمية بحسب الأسماء الموجودة والتي يتمّ وضع قسم منها من الجمعية وقسم آخر يتمّ تحديده من قبل الفريق وذلك حسب حالة كل شخص ولكن لا يوجد عدد كافٍ يغطي كافة الاحتياجات في المنطقة، علماً أنه يتم زيادة العدد وفق الدعم المقدم من الأهالي، أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه الفريق فهي عدم وجود الكميات الكافية من مادة البنزين الضرورية بشكل يومي من أجل آلية التوزيع.

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