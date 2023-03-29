بوتين: العلاقات بين روسيا وبيلاروس ذات طبيعة تحالف حقيقي

موسكو – نيويورك – سانا:

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس تتسم بطابع خاص متميز، وهي ذات طبيعة تحالف حقيقي، ومكونها المهم هو التعاون التقليدي في المجالين العلمي والتكنولوجي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في رسالة وجهها اليوم إلى مؤتمر العلماء الشباب في روسيا وبيلاروس، وتلاها السفير الروسي في مينسك بوريس غريزلوف: “إنه أمر رمزي أن ينعقد هذا المؤتمر عشية يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس الذي يعتبر عيدنا المشترك، ويجسد علاقات الصداقة الأخوية التي تعود إلى قرون بين الروس والبيلاروس، ويوحد قيمهم الروحية”.

وأضاف بوتين: “تم في الآونة الأخيرة إنجاز الكثير في اتجاه التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي، وتعمل فرق البحث المختلطة بشكل فعال، ويجري تطوير مشاريع بحثية مشتركة واعدة، ويتم تبادل الخبرات المهنية بشكل منهجي من خلال المراكز الأكاديمية الرائدة”.

وأشار بوتين إلى أهمية جذب العلماء الشباب إلى الشراكة بين روسيا وبيلاروس، لأن العلماء الشباب هم الذين سيحددون مستقبل العلوم الروسية والبيلاروسية لعقود قادمة.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالطرق السياسية والدبلوماسية في حالة أوكرانيا أمر مستحيل.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: إن “أهداف روسيا لا يمكن تحقيقها بطرق سياسية ودبلوماسية حالياً، لذلك تبقى الطرق العسكرية.. أي من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة”.

وأضاف بيسكوف: إن “الشيء الرئيسي بالنسبة لروسيا هو تلبية متطلباتها، ومنها ضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة من روسيا، وضمان أمن روسيا ككل”.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق إن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه رفع مستوى النزاع إلى درجة نوعية جديدة لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا.

من ناحيتها، جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد أن قيام حلف شمال الأطلسي “الناتو” بإمداد النظام الاوكراني بالأسلحة لن يسهم في حدوث تحول على أرض المعركة، وإنما فقط يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام.

وقالت عضو الوفد الروسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوليا جدانوفا خلال الجلسة العامة لمنتدى المنظمة: “إن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يشكل نقطة تحول للغرب في ساحة المعركة لكنه سيطيل أمد الصراع كما يؤدي إلى استنزاف الاقتصادات الأوروبية، والتسبب في أضرار أكثر جسامة بالقدرات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف الناتو”، مشددةً على أنه يتوجب على النخب “عبر الأطلسي” أن تدرك حقيقة أن سياساتها تضاعف مخاطر نقل الصراع الأوكراني إلى أوروبا وصولاً إلى صدام مباشر بمشاركة القوى النووية في نهاية المطاف.