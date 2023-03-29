يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن تكون هناك فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية وبعض مناطق الجزيرة والوسطى والجنوبية، واحتمال تساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات الجبلية العالية، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وليلاً يكون الجو بارداً، ويحذر من حدوث الصقيع وخاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة جداً تتجاوز سرعتها 100 كيلو متر في الساعة أحياناً، وخاصة على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية، والبحر عالي ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجبلية والوسطى والجنوبية، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، وليلاً يكون الجو بارداً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…