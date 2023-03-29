حركة أسواق درعا لا تزال محدودة

درعا- دعاء الرفاعي

بعد إعادة تفعيل واستثمار منطقة السوق الرئيسي في مدينة درعا “الحجاز حالياً”، لم يشهد السوق نشاطاً تجارياً إلا في محيط مركز الانطلاق وفي شارع الشهداء، فيما بقي النشاط محدوداً في المحال على امتداد شارعي هنانو والقوتلي وتفرعاتهما كما هو الحال عند ساحة بصرى.

ويعتبر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري أنه بعد ما تمت إزالة السواتر وإزالة الأنقاض وبقايا الركام وفتح الطرقات لم يعد هناك أي مبرر لأي تأخير بإعادة استثمار كامل السوق، موضحاً أن إعداد الترتيبات اللازمة قيد الانتهاء بعد القيام بأعمال ترميم وصيانة واسعة شملت كافة أجزاء السوق المذكور، لافتاً إلى أنه بالتشاركية ما بين مجلس المدينة ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي تم وضع الاستثمارات للراغبين باستئجار محال منه وبأسعار مناسبة ومنافسة لتشجيع الحركة الاقتصادية، وذلك بهدف تنشيط الأسواق التجارية في المنطقة ككل بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام، كما يساهم في توفير فرص عمل كثيرة، ويعالج مشكلة انتشار البسطات العشوائية، مبيناً أن ذلك لا يحلّ مشكلة التجار المتوقفين عن العمل فقط بل يسهم في إيجاد المنافسة وخفض أجور وتكاليف خدماتهم المقدمة للزبائن ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

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