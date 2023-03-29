حسان المؤنس يطلق أنشودة “أهلاً رمضان” في القاهرة

ملده شويكاني

الفوانيس الملوّنة وزينات رمضان والمولوية المترافقة مع حركة المظلات الدائرة وفق الطريقة التي ابتدعها المصريون، رافقت المنشد حسان المؤنس في تصوير أنشودة “أهلاً رمضان” التي غناها باللهجة المصرية ولحنها، ومن ثم صوّرها في الحيّ التراثي الشهير “خان الخليلي” في القاهرة القديمة.

وترتبط مفردات الأنشودة بطقوس رمضان “رمضان الدنيا أمان، فوانيس منورة، رجعت لياليك الحلوة، يا حتة سكرة” ومن ثم القيم التي يدعو إليها الشهر الفضيل بتعزيز روابط الرحمة والمحبة والتعاطف “يا مقرب الحبايب، ومجمع شملنا”، وتنتهي بالدعاء والمناجاة “يارب استر أحوالنا، وحببنا ببعضنا” مع الآهات بترديد الكورال.

وفي حديث لـ”البعث” أوضح أن الأنشودة باللهجة المصرية وأخذت الطابع المصري، إلا أن كل المشاركين بإطلاقها هم سوريون يقيمون في القاهرة، ابتداء من الشاعر علي العقاد والمخرج محمد البلدي والشركة المنتجة “أوركيد”، وقد أعجبت بالكلمات فتوجهتُ إلى منطقة خان الخليلي خلف مقام الحسين في القاهرة القديمة، واستقيتُ من المكان روح اللحن المبنيّ على مقام عجم –الدو- بالاعتماد على التوزيع الموسيقي للخط الإيقاعي على الطبلة والمزاهر المصرية والصانجات والدرامز بالتناغم مع الغيتار باص والقانون، كما تمّ تصويرها في المكان ذاته.

ولابد من أن حضور المادة الفنية يعيدنا إلى استحضار جمالية الحياة الروحية بعيداً عن وطأة الحياة اليومية المتسارعة.

وكما ذكر المنشد حسان المؤنس الذي شارك الغناء بشارات بعض الأعمال الدرامية وإطلاق أغنيات ذات طابع إنساني، فإنه يحضّر لمشروعات عدة في القاهرة، إضافة إلى السهرات الرمضانية.

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