خط بديل لتأمين الكهرباء للسويداء 

السويداء – البعث أون لاين:

تشهد محافظة السويداء انقطاعاً تاماً في التيار الكهربائي بسبب خروج الخط الرئيسي المغذية للمحافظة عن الخدمة. وأوضح مدير فرع شركة كهرباء السويداء المهندس غسان ناصر لـ”البعث أون لاين” أن انقطاع التيار عن المحافظة نتيجة انهيار ٧ أبراج كهربائية منأبراج الخط الرئيسي 230 ك.ف على خط الكوم المغذي للمحافظة، موضحاً أن عمليات الإصلاح تحتاج لأيام لإعادته للخدمة.

وأشار ناصر إلى أنه يتم العمل على تأمين التغذية الكهربائية للمحافظة بشكل مؤقت من خط بديل، مع استنفار لورشات الإصلاح في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لإصلاح الأضرار.



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