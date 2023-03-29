زراعة القنيطرة تطلق حملة تحصين ضدّ الحمّى القلاعية

29-مارس-2023

أطلقت مديرية الزراعة بالقنيطرة حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف نحو 25000 رأس من الأبقار في مختلف مناطق محافظة القنيطرة، بدأت 26 الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر.

وقد تم وضع جميع الإمكانات لتنفيذ هذه الحملة ضمن الفترة الزمنية المحددة، وتم تقسيم الفنيين البيطريين إلى ثمانية فرق جوالة تغطي جميع المناطق وذلك لمنع انتشار هذا المرض، وخصوصاً أن العديد من الدول المجاورة أعلنت عن وجود إصابات، علماً أن هذا المرض من أخطر الأمراض التي تصيب الحيوانات و هو من الأمراض العابرة للحدود.

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29-مارس-2023

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