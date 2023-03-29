سلة الأهلي تستعد لمواجهة الكرامة.. والمداولات مستمرة في قضية هابو

حلب- محمود جنيد

يواصل فريق أهلي حلب الأول لكرة السلة تحضيراته للقاء الكرامة المنتظر يوم الجمعة المقبل ضمن الدوري العام لكرة السلة بقيادة المدرّب اللبناني غسان سركيس.

وقررت إدارة النادي فتح أبواب الدخول مجاناً لحضور المباراة التي ستقام في صالة الحمدانية الدولية بحلب، لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المشجعين لمساندة الفريق الذي يدافع عن لقبه كبطل للدوري.

ويستكمل الأهلي تحضيراته لمناسبة استكمال الدوري بعد توقفه الطويل، في حين مازالت قضية اللاعب عبد الوهاب الحموي مثاراً للجدل والتساؤلات في كواليس الفريق، وعلمت “البعث” أن هناك تواصلاً من قبل إدارة الجيش مع نظيرتها في الأهلي لحلّ المشكلة وتسهيل انتقال اللاعب إلى الجيش بعد مسلسل طويل، فاللاعب حدّد مصيره بالانتقال إلى الجيش ويرفض الاستمرار مع الأهلي بأي شكل من الأشكال ولو كان الثمن تركه اللعبة، بينما تصرّ إدارة الأهلي على حقوق النادي بالصفقة وفقاً للشروط التي وضعتها، بينما لم يطرأ أي جديد على موضوع عودة اللاعب وائل جليلاني التي تمّت الإشارة إليها في فترة سابقة.

وحول تحضيرات الأهلي لعودة النشاط من بوابة لقائه مع الكرامة يوم الجمعة المقبل، بيّن المدرّب سركيس أن الفريق يستعد بوتيرة عالية للمواجهة رغم المصاعب التي يتشاطر فيها الفريق مع باقي الأندية، إذ لم يتمكن من لعب العدد المطلوب من المباريات الودية رغم أنه وخلال فترة التحضير لعودة النشاط استعاد الكثير من الجاهزة البدنية، وحساسية التعامل مع الكرة، بينما ستكون المباريات الأربع الأولى التي سيخوضها بعد استكمال الدوري بمثابة التحضير العملي في قلب الحدث.

وأشار مدرّب الأهلي إلى أن المحترف فيكتور بيرموديز كان الخيار المتاح لتدعيم صفوف الفريق بمركز صانع الألعاب إلى جانب علي دياربكرلي الذي يحتاج لشريك في المركز تداركاً لأي إصابة أو إجهاد، لافتاً إلى أنه تواصل مع عدد من اللاعبين لمرحلة الأدوار النهائية من الدوري وأبدوا استعدادهم للقدوم.

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