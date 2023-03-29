سيرونكس تخطط لإنتاج 6 آلاف شاشة بـسعر 4 ملايين ليرة للشاشة

دمشق- رحاب رجب

تضمّنت الخطة الإنتاجية لشركة سيرونيكس لصناعة الإلكترونيات للعام 2023 إنتاج 6000 شاشة تلفزيونية من مختلف القياسات وإنتاج منتجات إلكترونية مختلفة من هواتف ورسيفرات ومنظمات كهربائية وبأسعار ستكون قريبة من أسعار القطاع الخاص والسوق المعتدلة، حيث سيتمّ تسعير تلك المنتجات بعد أن يتمّ سبر أسعار السوق المحلية عن طريق لجنة سبر الأسعار، فمثلاً سعر الشاشة قياس 32 بوصة مليون و400 ألف ليرة وقياس 55 بوصة سعرها سيكون 4 ملايين ليرة، وذلك وفق ما صرّح به مدير عام شركة سيرونيكس لؤي الميداني الذي أكد أن الشركة تقوم بإنتاج مفروشات خشبية منزلية ومكتبية بأصناف مشكلة لدى معمل التجارة والمفروشات الخشبية لكلّ من القطاعين العام والخاص، كما تقوم الشركة بالتصنيع لمصلحة الغير مقابل عمولة لدى معمل البلاستيك.

ولفت الميداني إلى أنه تمّ تصريف أغلب إنتاج الشاشات المنتجة “الـ أي دي” من القياسين 32 و55 بوصة عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية وعمران اللاذقية ومؤسسة الطيران السورية وصالات البيع التابعة للشركة.

وبيّن الميداني أن غلاء الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف أدى إلى صعوبة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأضاف: لكن رغم الصعوبات حققت الشركة مبيعات جيدة وصلت قيمتها إلى أكثر من 245 مليون ليرة مبيعات فعلية لغاية شهر شباط 2023.

13 total views