طقس الغد.. هبات رياح نشطة على المناطق الوسطى والجنوبية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الجبلية والوسطى والجنوبية، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق تلك المناطق، فيما يكون بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…