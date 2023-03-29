طقس الغد.. هبات رياح نشطة على المناطق الوسطى والجنوبية

29-مارس-2023

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الجبلية والوسطى والجنوبية، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق تلك المناطق، فيما يكون بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 14 /5
المنطقة الجنوبية 13 /4
المرتفعات الجبلية 6 /ناقص 2
المنطقة الوسطى 13 /3
المنطقة الساحلية 15 /8
المنطقة الشمالية 12 /2
منطقة الجزيرة 16 /5
المنطقة الشرقية 17 /6
منطقة البادية 15 /5

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29-مارس-2023

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