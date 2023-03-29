كندية تدخل غينيس لأكبر عدد وحدات دم تبرَّعت بها

29-مارس-2023

سجّلت سيّدة كندية من ألبرتا رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية لأكبر عدد وحدات دم كانت قد تبرّعت بها لسنوات.

بدأت السيدة جوزفين ميشالوك، عمرها 80 عاماً، بالتبرع بالدّم بعمر الـ22 عاماً عام 1965، وسجّلت ما مجموعه 203 وحدة دم (تعادل كل وحدة دم نصف لتر تقريباً).

وقالت ميشالوك: “إنّ شقيقتي كانت أوّل من شجّعني للتبرع بالدّم. وكانت تلك البداية”.

وأضافت: “لحسن الحظّ أنّ فصيلة دمّي “O+” الشاملة للتبرع. أحبّ أن أعرف أنّ تبرعاتي بالدّم تساعد الآخرين”.

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29-مارس-2023

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