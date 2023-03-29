لاعبو سلة الوحدة بانتظار مستحقاتهم المالية.. والإدارة تتعهد بالدفع

أرخت المشكلات الإدارية في نادي الوحدة بظلالها على نتائج فريق الرجال لكرة السلة في الدوري، فتعرّض الفريق لهزيمة غير متوقعة أمام الجلاء في حلب بنتيجة 68- 81، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن الفريق في طريقه لتلقى الخسارة تلو الأخرى.

ولم تكن الخسارة هي المشكلة فقط بل كان أداء اللاعبين سيئاً لدرجة أن بعض نجوم الفريق ارتكبوا أخطاء ساذجة، وبعضهم الآخر لعب متوتراً وعمد إلى إيقاف لاعبي الجلاء بالضرب، بالتأكيد هذا لا ينتقص من لاعبي الجلاء الذين قدموا مباراة كبيرة.

ولعلّ الوضع المالي الصعب الذي تعيشه إدارة نادي الوحدة من أهم أسباب تراجع أداء لاعبي الفريق الذين علت أصواتهم بمناشدة كافة المعنيين، سواء في الاتحاد الرياضي أم اللجنة التنفيذية بدمشق بالتدخل والتوسط لإدارة النادي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور، الأمر الذي جعل الكثير منهم يعيشون بظروف مالية صعبة، خاصة وأن ممارسة الرياضة هي المعيل الوحيد لهم.

بعض اللاعبين أشاروا لـ”البعث” إلى أن عدم قبض رواتبهم أثر على عدم انتظامهم بالتدريب بحجة البحث عن مورد رزق لهم بعيداً عن الرياضة، واستغربوا “تطنيش” الإدارة لمطالبهم وعدم تسديد الرواتب وفق العقود التي تمّ الاتفاق عليها، وفي الوقت نفسه تساءلوا كيف صرفت الإدارة الملايين على المشاركة في دورة دبي الدولية ولم يحقق فيها الفريق أي فوز، ولم تستطع تأمين رواتب لا تتجاوز ربع ما تمّ دفعه للمحترفين الأجانب الذين شاركوا في دبي؟.

رئيسُ النادي ماهر السيد أكد لـ”البعث” أن إدارة النادي في طريقها لحلّ هذه المشكلة خلال الأسبوع المقبل، وستصدر اليوم أو يوم غدٍ بياناً توضح فيها كافة المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، ووعد السيد اللاعبين بأنه سيتمّ صرف رواتبهم كاملة خلال الأسبوع المقبل، آملاً بأن يكون الجميع عند حسن الظن بالإدارة والالتفات للتدريبات بشكل منتظم في كافة الألعاب.

عماد درويش

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