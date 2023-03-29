لافروف وعبد اللهيان يبحثان مجالات التعاون الروسي الإيراني

29-مارس-2023
موسكو – سانا:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مستهل المباحثات: إن روسيا وإيران تعملان بنجاح على زيادة تبادل وفود رجال الأعمال بين أقاليم البلدين.

وأضاف لافروف: إن مثل هذه التبادلات إلى جانب أنشطة اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي تضمن زيادة مستمرة وكبيرة في التجارة بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن إيران وروسيا تتعاونان بشكل مكثف في العديد من المجالات، من بينها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتنفيذ مشاريع مختلفة، لافتاً إلى أن كل هذه القضايا مطروحة على جدول أعمال المحادثات التي أعرب عن أمله بأن تكون مثمرة.

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29-مارس-2023

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