مجلس الشعب في ذكرى يوم الأرض: إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل

دمشق – سانا:

أكد مجلس الشعب أن انتفاضة يوم الأرض في الثلاثين من آذار 1976 شكلت إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل، ودلالة على حقه الثابت في الأرض والحياة الحرة الكريمة.

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض إلى أن هذه الانتفاضة أحدثت هزة عنيفة زلزلت الكيان الصهيوني الدخيل وعصاباته الإجرامية، وأثبت فيها هذا الشعب وجوده فوق أرضه المقدسة، مؤكداً من خلالها أنها لن تكون إلا لأصحابها الحقيقيين.

ولفت البيان إلى أن ما تعرضت له سورية على مدى اثنتي عشرة سنة من مؤامرة كونية خبيثة من قوى الشر والإرهاب والعدوان والتي حشدوا لها المرتزقة من كافة أصقاع الأرض، جاءت في محاولة يائسة لحرفها عن نهجها الدائم ومواقفها المبدئية الثابتة النابعة من التمسك بالحقوق وعدم التفريط بالسيادة والدفاع عن قضايا العرب المحقة، وفي مقدمتها قضية فلسطين واستعادة الجولان السوري المحتل.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن فلسطين ستبقى قضية سورية المركزية، وسيبقى الجيش العربي السوري سور الوطن وحصنه المنيع في وجه كل ما يتعرض له وطننا الحبيب، وبما يضمن عزته واستقلاله وكرامته حتى تحرير كل الأراضي العربية المغتصبة.