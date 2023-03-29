مجلس حقوق الإنسان: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين (جريمة حرب)

جنيف – سانا:

أوضح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة تعتبر “جريمة حرب” حسب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وذكرت وكالة وفا أن التقرير الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أمام جلسة المجلس حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني وثّق ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة من 520 ألفاً إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي، ومواصلة الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لتوسيع عمليات الاستيطان إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 1222 منهم.

بدوره رحّب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي بتقرير المفوض السامي، لافتاً إلى أنه رصد مجموعة كبيرة من الانتهاكات القانونية للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وكذلك المخالفات لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار خريشي إلى أن الاحتلال يواصل مخططه الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني القائم على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) وجرائمه بحق الفلسطينيين مطالباً المجتمع الدولي بالضغط عليه لوقف جرائمه التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.