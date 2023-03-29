محروقات تنعي بطاقة العازبين.. واختصارها بالخبز يلغي جدوى الإصدار

دمشق – رامي سلوم

أكد مصدر في شركة محروقات إلغاء التوجه لإصدار بطاقة ذكية للعازبين، أو على الأقل تأجيلها حاليا، لافتا إلى أن اللجان المعنية بدراسة مشروع البطاقة الذكية (للعزاب) قررت عدم جدواها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البطاقة لن تصدر قريبا كما كان متوقعا.

ولفت المصدر في تصريح لـ”البعث” إلى أن مناقشات اللجان الخاصة بإصدار البطاقة الجديدة خلصت إلى أن إصدار بطاقة إلكترونية (ذكية) للعزاب سيقتصر مفعولها للحصول على مخصصاتهم من الخبز، وبالتالي ستكون غير مجدية أو وافية بمتطلباتهم، مع وجود تعقيدات ترتبط بإدراج بقية المواد عليها.

وأوضح المصدر أن مخصصات العزاب هي مخصصات غير مدعومة، وبالتالي يمكنهم الحصول على مستحقاتهم من الغاز المنزلي عبر محروقات بآلية معينة لهم، كما يمكنهم الحصول على مخصصاتهم من الخبز عبر الأفران أو المعتمدين بالسعر غير المدعوم. أما في حال توسيع قائمة المواد عبر بطاقة العزاب المقترحة فيتطلب ذلك إخراج العزاب من البطاقة العائلية لذويهم، وتقليص مستحقات ذويهم وفق عدد الأسرة الجديد، حرصا على عدم فتح مجالات التلاعب ولجوء البعض لعقود إيجار وهمية بغية الحصول على مخصصات إضافية من المواد.

واعتبر المصدر أن الدراسات والبيانات الخاصة ببطاقة العازبين لم تكن وافية، ولا تحقق القيمة المضافة المطلوبة، فضلا عن أن إخراج عدد من العازبين من بطاقة ذويهم، قد يعني خسارة حصة مدعومة من المواد لصالح توفيرها للأعزب بسعر غير مدعوم.

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