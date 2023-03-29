مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة في الكرك الشرقي

29-مارس-2023

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا مساعدات إغاثية لـ 80 عائلة في بلدة الكرك الشرقي التي تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن المساعدات المقدمة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبارة عن سلة إيواء تضم بطانيات وأغطية وفرشات وسلة صحية، مبيناً أنها جاءت بعد تنفيذ عملية تقييم للمنازل المتضررة من قبل متطوعي فرع الهلال الأحمر ومجلس بلدة الكرك الشرقي.

 15 total views

29-مارس-2023

مقالات ذات صلة

850 مليون ليرة أرباح شركة سكر حمص

31-أكتوبر-2022

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في القدس  

13-مايو-2022

مشروع جريح الوطن: منحة مالية لجرحى قوات الدفاع الشعبي

19-ديسمبر-2022

شعبان تلتقي طلبة سورية في طهران وتؤكد على دورهم في بناء الوطن

22-يناير-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى