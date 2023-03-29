مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة في الكرك الشرقي

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا مساعدات إغاثية لـ 80 عائلة في بلدة الكرك الشرقي التي تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن المساعدات المقدمة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبارة عن سلة إيواء تضم بطانيات وأغطية وفرشات وسلة صحية، مبيناً أنها جاءت بعد تنفيذ عملية تقييم للمنازل المتضررة من قبل متطوعي فرع الهلال الأحمر ومجلس بلدة الكرك الشرقي.

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