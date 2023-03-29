منصة “تشارك”.. خطوة رائدة لدعم التعاون الحكومي الأهلي

دمشق- حياة عيسى

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر أحمد في تصريح لـ”البعث” أن الوزارة تعمل على مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية (الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم /93/ لعام 1958) والذي يضمّ عدة محاور، أهمها إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تُسمّى منصة “تشارك” والتي تعني الشراكة في العمل بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية وتمّ إطلاقها في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

كما بيّن أحمد أن مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية يهدف إلى دعمها وتمكينها وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع وتهيئة البيئة التي تعطيها دورها لتكون شريكاً فاعلاً وحقيقياً على الأرض إلى جانب القطاع العام والأهلي، ولتأخذ دورها في مراحل التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سورية، علماً أن منصة تشارك هي أولى مخرجات المشروع وتوفر عدداً من الخدمات للمنظمات غير الحكومية مثل عرض فرص العمل لديها أو فرص التطوع إضافة إلى تشبيك الجهد المشترك فيما بينها، بالتزامن مع تلقي التبرعات عبر حساباتها البنكية، وإطلاق حملات لجمع التبرعات من خلالها وتمكنها من إيصال هذه الحملات لأوسع نطاق ممكن، وذلك بهدف دعم مواردها لتحقيق أهدافها وتقديم الخدمات للمستفيدين.

كما نوه معاون الوزير بأن منصة “تشارك” منصة لكلّ منظمة غير حكومية تنشر من خلالها أنشطتها وتروّج لبرامج عملها ومشاريعها وكلّ ما ترغب بنشره تحقيقاً لأهدافها وأغراضها وتنمية مواردها، مع التأكيد أن المنصة ستوفر (في مرحلة لاحقة) خدمات مبسطة ستقدّمها الوزارة كجزء من سياسة التحول الرقمي لتقديم الخدمات، مما ينعكس إيجاباً لمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية وبمرونة وتيسير أكبر، ويعزّز الشفافية في كلّ ما يخصّ معالجة طلباتها.

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