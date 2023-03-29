هزة أرضية شرق أفغانستان وأخرى جنوب إيطاليا
كابول – روما – سانا:
ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق أفغانستان.
وذكر المركز الأفغاني لرصد الزلازل في أفغانستان أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات شرق العاصمة كابول.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الهزة.
وضرب زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر أفغانستان في الـ 21 من آذار الجاري، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 75 آخرين.
وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة موليزي جنوب البلاد.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان: ” إنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق 23 كيلومتراً بمنطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي”، دون أنباء عن وقوع إصابات.
وأعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع أضرار.
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