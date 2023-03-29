هزة أرضية شرق أفغانستان وأخرى جنوب إيطاليا

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة موليزي جنوب البلاد.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان: ” إنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق 23 كيلومتراً بمنطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي”، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع أضرار.