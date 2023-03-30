أكثر من 1000 متقدّم بطلبات لصندوق دعم الطاقات المتجددة في طرطوس

وصل عدد المتقدمين بطلبات لصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في محافظة طرطوس إلى أكثر من 1000 شخصاً، منذ بداية استقبال الطلبات في الشهر التاسع من العام الفائت.

المهندس منير درويش رئيس فرع الصندوق في المحافظة أشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تنظيم قطاع الطاقات المتجددة، ومساعدة المواطنين في الحصول عليها بأسهل الطرق، عن طريق القروض الممنوحة من المصارف العامة دون فوائد، مبيناً أن الصندوق الذي أحدث بالمرسوم 23 لعام 2021 يقدم الدعم لعدة قطاعات كالمنزلي والصناعي والتجاري والخدمي.

وتصل الطاقة التي يؤمنها قرض القطاع المنزلي وفقاً لدرويش إلى 3 ونصف كيلو واط، في حين تصل في باقي القطاعات إلى 20 كيلو واط، فيما حددت قيمة السداد بالحد الأعلى للقطاع المنزلي بـ 15 سنة، والزراعي 10 سنوات وباقي القطاعات بحدود 5 سنوات، لافتاً إلى أن استقبال الطلبات يشمل تقديم أوراق ثبوتية للقطاع المنزلي، مع إعداد طلب للمستفيد، وإرساله إلى المصرف لدراسة الحالة الائتمانية للمتقدم، وبعدها يتم اختيار الجهة المنفذة لتنفيذ هذه المنظومة واستلامها أصولاً.

وأما عن التنفيذ، فأكد درويش وجود عدة جهات منفذة، من ضمنها شركات ومقاولون ومكاتب هندسية، ويتم تأهيلها واعتمادها وفق مواصفات وشروط المركز الوطني للبحوث والطاقة، وللمستفيد الحق في اختيار الجهة المنفذة ضمن شروط صندوق الدعم، بما يتناسب مع مطابقة المواصفات والأسعار وفق النشرة السعرية الصادرة عن المركز الوطني للبحوث والطاقة.