إصابة عسكريين اثنين إثر عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

دمشق – سانا:

أُصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية إثر عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعددٍ من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، مضيفاً: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.