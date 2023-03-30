إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة دمشق

30-مارس-2023

أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

 18 total views

30-مارس-2023

مقالات ذات صلة

عبد اللهيان: إيران جادة في التفاوض بشأن برنامجها النووي

27-نوفمبر-2021

محافظة دمشق: ضرورة طرح أملاك المحافظة للاستثمار وفقاً للأسعار الرائجة

22-أغسطس-2022

اختتام الدور الأول في المونديال

3-ديسمبر-2022

انضمام أكثر من 250 شخصاً لعملية التسوية في مدينة معضمية الشام

9-فبراير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى