إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخرين في الضفة الغربية

وفي التفاصيل، أُصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت أمر شمال الخليل وقباطية جنوب جنين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح وآخرين بحالات اختناق، كما قامت باعتقال شابين.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في طولكرم ومخيم قلنديا في القدس وبلدات بيتونيا في رام الله ودير بلوط في سلفيت ويتما في نابلس، واعتقلت سبعة فلسطينيين.

إلى ذلك، أُصيب شاب فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء قيادته جراره الزراعي. وهدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا بالضفة. وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في أريحا والأغوار محمد أبو غروف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وهدمت منزلاً ما أدى إلى تشريد خمسة فلسطينيين كانوا يقطنونه. ويمنع الاحتلال أهالي القرية من البناء والتوسع العمراني، وسلم مؤخراً عدداً منهم إخطارات بهدم منازلهم.