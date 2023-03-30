إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخرين في الضفة الغربية
الأرض المحتلة – تقارير
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تعاسة وضع كيانها الداخلي، والإنقسام المدّمر الذي يشوب أروقته المتهاوية، سياستها المتطرّفة العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، فقد أصيب اليوم ثلاثة فلسطينيين وتم اعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية، كما إصيب فلسطيني في اعتداء مستوطنين عليه شمال غرب أريحا، وهدمت قواته منزلاً شمال أريحا، وبدورهم الفلسطينيون في الخليل أحيوا الذكرى الـ47 ليوم الأرض بوقفة إسناد للأسرى، كما أكد المجلس الوطني الفلسطيني على مواصلة الدفاع عن الأرض في وجه إرهاب الاحتلال.
وفي التفاصيل، أُصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت أمر شمال الخليل وقباطية جنوب جنين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح وآخرين بحالات اختناق، كما قامت باعتقال شابين.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في طولكرم ومخيم قلنديا في القدس وبلدات بيتونيا في رام الله ودير بلوط في سلفيت ويتما في نابلس، واعتقلت سبعة فلسطينيين.
إلى ذلك، أُصيب شاب فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء قيادته جراره الزراعي.
وهدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا بالضفة.
وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في أريحا والأغوار محمد أبو غروف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وهدمت منزلاً ما أدى إلى تشريد خمسة فلسطينيين كانوا يقطنونه.
ويمنع الاحتلال أهالي القرية من البناء والتوسع العمراني، وسلم مؤخراً عدداً منهم إخطارات بهدم منازلهم.
من جهتهم، أحيا الفلسطينيون اليوم في مدينة الخليل بالضفة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، بوقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، ولا سيما الأسيرين المريضين وليد دقة وعاصف الرفاعي، ورددوا الشعارات المندّدة بالاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، نتيجة الانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها وسط إهمال طبى متعمد وإطلاق سراحهم.
وأكد مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة أن “الأسرى هم حراس الأرض”، مطالباً الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياتهم وإطلاق سراح المرضى منهم.
من ناحيته قال المتحدث الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار: “إن الأسرى في معتقلات الاحتلال يتعرضون لعملية قتل منظمة ومخططة من خلال سياسة الإهمال الطبي”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وسيدافع عنها بكل قوة، ولن يسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية، بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال دفاعاً عن أرضه وكرامته مهما تصاعد إرهاب الاحتلال الإسرائيلي بحقه، موضحاً في بيان بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض أن الفلسطينيين يعيشون اليوم فصولاً جديدة من مجازر الاحتلال ومحاولاته اقتلاعهم من أرضهم، حيث تتصاعد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين على الأرض الفلسطينية في مدينة القدس وباقي الضفة الغربية تمهيداً لضمها وتهويدها وحصارها بالمستوطنات، مشيراً إلى أن 47 عاماً مرت على يوم الأرض وما زال الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال، فيما يواصل العالم الصمت ويصم أذنيه ويغمض عينيه عن إرهاب الاحتلال وسرقته للأرض وحرقه المنازل فوق رؤوس قاطنيها من الأطفال والشيوخ والنساء، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم وسيدافع عن أرضه وكرامته حتى التحرير ودحر الاحتلال.
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