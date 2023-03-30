اختتام مؤتمرات الفرق الحزبية لفرع جامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة

اختتمت الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت الفرقتان التاسعة والعاشرة في الشعبة الحزبية الثالثة مؤتمرهما السنوي في قاعة مؤتمرات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحضور الرفيق الدكتور محسن داود، رئيس المكتب الاقتصادي والعمال والنقابات الفرعي.

وبعد عرض التقريرين السنويين والتوصيات والمقترحات المقدّمة في المجالات التنظيمية والاقتصادية والتعليمية والنقابية، قدّم الرفاق المؤتمرون مداخلاتهم التي لامست الواقع التنظيمي وسبل الارتقاء بالعمل الحزبي ودور الفرقة الحزبية في متابعة مايطرحه الجهاز الحزبي، وجرى التأكيد على أهمية إيجاد آلية لزيادة مستوى الدخل لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، وإنشاء ملعب رياضي في الجامعة، إضافةً إلى الاحتياجات التعليمية، والتركيز على دور الجامعة في خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال ولا سيما في مجال الدعم النفسي من خلال نشاط كلية التربية.

وتحدث الرفيق داود عن أهمية المؤتمرات السنوية في إجراء مراجعة موضوعية شاملة لخطط وبرامج العمل وتقييمها بروح المسؤولية لأجل تعزيز نقاط القوة بما يسهم في تطوير العمل الحزبي بكل مجالاته وجوانبه، كما قدّم عرضاً سياسياً و اقتصادياً حول الأوضاع والمستجدات، وتمّت الإجابة عن جميع الطروحات والمداخلات من قبل الرفاق الحضور والتأكيد على متابعتها.

حضر المؤتمر الرفاق؛ د.حكمت بربهان أمين الشعبة، و د.معن ديوب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح، والرفيق د.يوسف شاهين عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

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