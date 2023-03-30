الأرصاد الجوية: الرياح ستضعف تدريجياً

30-مارس-2023

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية: “إن سرعة الرياح ستضعف تدريجياً لتنتهي مع ساعات الصباح، ولكن تبقى الهبات النشطة للرياح الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين بسرعة حوالي 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية”، وإن العاصفة بلغت ذروتها عصر أمس، وشملت أغلب المناطق تقريباً، ولامست سرعة الرياح 100 كم/ساعة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية.

كذلك ستوالي أيضاً انخفاضها بشكل ملموس لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو بارداً نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً مع أجواء صقيعية صباح يومي الجمعة والسبت القادمين في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى الصفر مئوية أو قريباً منها.

وسيترافق المنخفض أيضاً بهطولاتٍ مطرية ضعيفة جداً، واعتباراً من يوم السبت القادم ستعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الكبير والسريع.

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30-مارس-2023

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