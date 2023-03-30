الأمن الروسي يعتقل مراسل صحيفة (وول ستريت جورنال) بتهمة التجسس

30-مارس-2023

اعتقل الأمن الروسي مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في موسكو إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك “أن الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مواليد 1991 المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تندرج في إطار التجسس لصالح الحكومة الأمريكية”.

وأشار البيان إلى أن غيرشكوفيتش جمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن عملية اعتقاله جرت بمدينة يكاترينبورغ الروسية أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

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30-مارس-2023

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