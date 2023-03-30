الحرارة أدنى من معدلاتها غداً

30-مارس-2023

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الجبلية والوسطى والجنوبية، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق تلك المناطق، ويكون الجو بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا أحيانا وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 13/5
المنطقة الجنوبية 12/4
المرتفعات الجبلية 6/ناقص 2
المنطقة الوسطى 12/3
المنطقة الساحلية 15/8
المنطقة الشمالية 12/2
منطقة الجزيرة 15/5
المنطقة الشرقية 15/6
منطقة البادية 14/5

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30-مارس-2023

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