الحرارة أدنى من معدلاتها مع استمرار هبات رياح نشطة على بعض المناطق

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة مع احتمال لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق منطقة الجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها مع أجواء باردة ليلاً وهبات رياح نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والشرقية والبادية تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…