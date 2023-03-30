الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط مروحية ومسيّرتين

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم عن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وإسقاط مروحية من طراز (مي 8) بالقرب من قرية تيميروفكا بمنطقة زابوروجيه وطائرتين مسيّرتين، وذلك خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أن الوحدات الروسية نجحت في إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدد من الاتجاهات، وأصابت نيران المدفعية من المجموعة الغربية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية، حيث تم تدمير سيارتين والقضاء على 50 جندياً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك.

وفي اتجاه كراسنوليمان، أصابت العمليات النشطة للوحدات وضربات المدفعية الروسية وحدات من القوات الأوكرانية وتمكّنت من القضاء على 130 جندياً، إضافة إلى تدمير مدرعتين قتاليتين ومدفع “غراد” ومدفع من طراز “أكاسيا” ذاتي الدفع.

وفي اتجاه دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 340 من أفرادها ومن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبها، كما تم تدمير 4 عربات مشاة قتالية و6 مدرعات قتالية و9 مركبات ومدفع (أوراغان)، إضافة إلى مدفعي هاوتزر (20 دي و30 دي).

وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية وكذلك نيران المدفعية لمجموعة الشرق الروسية نقاط تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 25 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدرعتين قتاليتين وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 وإسقاط مروحية من طراز (مي 8) بالمنطقة نفسها.

وفي اتجاه خيرسون، قضت القوات الروسية على أكثر من 25 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير 11 مركبة و3 مدافع هاوتزر (30 دي)، بينما أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي بمعاونة قوات الصواريخ والمدفعية 93 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 107 مناطق، كما تم اعتراض صاروخ من طراز (جروم 2) و3 صواريخ من راجمات الصواريخ (هيمارس)، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

ووفقاً للبيان، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تدمير 404 طائرات حربية و227 طائرة مروحية و3622 طائرة دون طيار و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8472 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و1076 راجمة صواريخ متعدّدة و4462 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و9199 مركبة عسكرية خاصة.

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