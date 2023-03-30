“الصحة” و”التعليم العالي” تبحثان تطوير البورد السوري

30-مارس-2023

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم سبل الحفاظ على مستوى شهادة البورد السوري وتطويرها.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الصحة المعايير والمحددات اللازم وضعها لتطوير شهادة البورد السوري، وكيفية صناعة بيئة عمل مشجعة تدعم كافة الاختصاصات الطبية عبر الحفاظ على الكوادر الصحية الموجودة وتحفيز الأطباء نحوها، كما تم تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية لمتابعة ووضع المعايير والمحددات لتطوير شهادة البورد السوري.

 

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30-مارس-2023

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