الغباش: محددات لرفع جودة خدمات الصحة النفسية

30-مارس-2023

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية خدمات الصحة النفسية التي قدمتها الفرق الطبية ضمن الاستجابة لتداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة.

وخلال اجتماع جرى اليوم في الوزارة بهدف وضع برنامج متكامل وتنسيقي بين الجهات التي تقدم خدمات متعلقة بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي لفت الوزير الغباش إلى ضرورة تنظيم كل ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية بشكل عام خلال وخارج الظروف الطارئة، ووضع محددات تسهم في رفع جودة تلك الخدمات وتعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محددات هذه الخدمات ومحاور تتعلق بالإرشاد النفسي والاجتماعي والعلاج النفسي التخصصي، كما خلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل لتنسيق وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز خدمات الصحة النفسية للفرد والمجتمع وتحديد عدد من الخطوات التنفيذية ضمن برنامج زمني للقيام بذلك.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميريه وعدد من المديرين والمعنيين، وممثلون عن وزارت ومنظمات دولية وجمعيات أهلية.

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30-مارس-2023

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