القوات العراقية تقبض على خمسة إرهابيين

30-مارس-2023
بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قولها في بيان: “إن العمليات النوعية التي تنفّذها الوكالة لتفكيك الخلايا الإرهابية مستمرة، وتمكّنت القوات الأمنية من القبض على خمسة إرهابيين في بغداد وصلاح الدين”.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين الخمسة كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين، وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحرّكات القوات الأمنية في بغداد.

وكانت القوات العراقية قبضت في وقت سابق على متزعّم في تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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30-مارس-2023

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