المقداد يبحث مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

30-مارس-2023
دمشق – سانا:

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية السودان علي الصادق علي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكد الوزير المقداد تطلع سورية إلى أهمية العمل الوثيق مع الأشقاء في السودان لمواجهة كل التحديات التي يتعرض لها العمل العربي المشترك، ودور السودان المهم على الساحتين العربية والإفريقية، مشدداً على حرص سورية على تعميق علاقاتها مع السودان الشقيق في مختلف المجالات.

بدوره أكد الوزير السوداني أن العلاقات مع سورية طيبة ومتجذّرة، معرباً عن قناعته بقيام سورية بممارسة دورها ومكانها المهم بما يفيد المصلحة العربية ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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30-مارس-2023

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