“الوفاء للمقاومة” تُدين بشدّة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على سورية

30-مارس-2023
بيروت – سانا:

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية اللبنانية بشدّة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي السورية، وعبرت عن تضامن اللبنانيين مع سورية في مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية المتمادية.

وأكدت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري بمقرها المركزي اليوم برئاسة النائب محمد رعد أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو رهن بردع الصهاينة المعتدين، وزوال احتلالهم عن فلسطين والجولان العربي السوري وعن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في لبنان.

كذلك، حيت الكتلة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة في وجه الاحتلال والعدوان الصهيوني بمناسبة ذكرى يوم الأرض، وأدانت بشدّة الاعتداءات الصهيونية المتلاحقة على الشعب الفلسطيني ومقدساته والاقتحامات الإرهابية لباحات المسجد الأقصى، والتي ينفذها المستوطنون بمواكبة وتسهيلات من قوات الاحتلال.

وفي الشأن الداخلي اللبناني، أكدت الكتلة أن الحوار الوطني الموضوعي والهادئ هو السبيل لتصويب المواقف والأداء للخروج من الأزمات في لبنان.

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30-مارس-2023

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