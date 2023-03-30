بعد الرياح القوية.. أجواء ربيعية بامتياز

دمشق- لينا عدره

أكد د. رياض قرة فلاح، الأستاذ في علم المناخ، في تصريحٍ خاص لـ”البعث” أن الرياح التي تعرّضت لها البلاد في الساعات القليلة الماضية هي حالة طبيعية جداً في مثل هذه الأوقات من السنة، لأنها رياح اعتيادية في الفصول الانتقالية (ربيع وخريف) تحدث بين فترةٍ وأخرى، إضافةً إلى أن موقع سورية في منطقة العروض الوسطى (بين القطبية والاستوائية) جعل منها مركزاً لتلاقي رياح من كلّ الاتجاهات، سواء كانت قطبية جنوبية حارة أو شرقية صيفية أو حتى غربية مصدرها البحر، وهو السبب في تعرضنا بين الفترة والأخرى لظروفٍ طقسية قد تبدو غريبةً للبعض، إلا أنها في الواقع ظروفٌ طبيعيةٌ جداً.

ويبيّن قرة فلاح أننا سنشهد بعد تلك العاصفة جواً ربيعياً بامتياز، باستثناء بعض المناطق الداخلية التي ستتجاوز درجات الحرارة فيها 30 درجة بعد أسبوعٍ من الآن معلنةً بذلك انتهاءً رسمياً لفصل الشتاء.

63 total views