بيسكوف: اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال وهو متلبس بجرم التجسس

موسكو – سانا:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو متلبساً بجرم التجسس.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية اليوم تعليقاً على اعتقال غيرشكوفيتش: “إن الأمر لا علاقة له بشكوك حول نشاط الصحفي، وإنما تم القبض عليه متلبساً”.

ورداً على سؤال بشأن استمرار عمل مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو قال بيسكوف: “إن موظفي المكتب سوف يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحفي يصرح لهم بذلك”.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن ما كان يقوم به مراسل صحيفة وول ستريت جورنال لا علاقة له بالصحافة، مشيرةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع المراسل الأجنبي واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبساً.

وكان الأمن الروسي اعتقل في وقت سابق اليوم مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في موسكو إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم أن “الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مواليد 1991 المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تندرج في إطار التجسس لصالح الحكومة الأمريكية”.

وأشار البيان إلى أن غيرشكوفيتش جمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن عملية اعتقاله جرت بمدينة يكاترينبورغ الروسية أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.