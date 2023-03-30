جيش التحرير: محور المقاومة هو الضمانة  لاستعادة الحقوق وتحرير فلسطين

أكدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن مقاومة الشعب العربي الفلسطيني وبطولاته ضد الاحتلال الصهيوني مستمرة حتى تحرير فلسطين.

وجاء في بيان للهيئة بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض “بعد قرار حكومة الاحتلال الصهيوني في الثلاثين من آذار عام 1976 مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنا في الجليل المحتل واجه شعبنا الفلسطيني الأعزل آلة القتل الصهيوني بصدور عارمة بالإيمان بعدالة قضيتنا، والاستعداد الدائم للتضحية، وقدم كوكبة من الشهداء وعشرات الجرحى في سبيل أرضه وكرامته”.

وأضاف البيان: “إن شعبنا الفلسطيني الذي اختار طريق الشهادة أو النصر لن يستكين للاحتلال، ولن يرضخ لجرائم المحتلين ومجازرهم، وأن محور المقاومة الذي تقوده سورية الإباء هو الضمانة الأكيدة لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة فوق كامل ترابه المحرر وعاصمتها القدس”.

وجددت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في بيانها في ذكرى يوم الأرض استعدادها الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل أداء الواجب الوطني والقومي، مؤكدة ثقتها بأن ما تتعرض له سورية من حصار ظالم وحرب إرهابية لن يثنيها عن مواقفها المبدئية في دعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وبأن سورية ستبقى قلعة المقاومة والكرامة وعنوان الانتصار.