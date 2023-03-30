حماة.. وفاة 4 أشخاص نتيجة العاصفة

توفي 4 أشخاص بينهم طفلان بسبب انهيار جدران إسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، نتيجة العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة يوم أمس.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أنه “تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وعدة مصابين آخرين نتيجة انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة”، مضيفاً: إنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى.

وبين مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء المهندس أحمد مكاوي أن أعمال إعادة تأهيل الأبراج الكهربائية التي خرجت عن الخدمة التي يصل ارتفاع الواحد منها إلى نحو 54 متراً ستستغرق أسبوعين، ولحين تشغيل الأبراج ووضعها في الخدمة مجدداً سيتم تغذية منطقة سلحب بالاعتماد على الخطوط الواردة من محطة توليد كهرباء محردة.

كذلك تسببت العاصفة أيضاً بسقوط برج الاتصالات الخلوية في منطقة سلحب وتوقفت خدمة الاتصالات الخلوية عن عدد من أحياء المنطقة التي كان يخدمها البرج.