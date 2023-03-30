رئيس الإمارات يُعيّن نائباً ثانياً له وولياً للعهد في أبوظبي

30-مارس-2023
أبوظبي – سانا:

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

كذلك أصدر الشيخ محمد بن زايد بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي العهد.

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30-مارس-2023

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