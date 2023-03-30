رئيس وزراء الصين يدعو إلى رفض سياسة تشكيل الكتل المتصارعة

بكين – وكالات:

دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التصدّي للعقوبات أحادية الجانب، وكذلك رفض سياسة تشكيل الكتل المتصارعة.

ووفقاً لوكالة “تاس” شدد رئيس الوزراء الصيني في كلمة بمناسبة حفل افتتاح منتدى منطقة بواو الآسيوية على “ضرورة دعم المبادرة العالمية (الصينية) في مجال الأمن، ومقاومة إساءة استخدام العقوبات الأحادية، ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنية خارج الحدود”، مؤكداً “رفض الصين لسياسة الكتل المتصارعة، عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين هذا الطرف أو ذاك”.

وتابع: إن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى العمل معاً وتعزيز التضامن للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين”، ومؤكداً أنه “يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معاً من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي”.

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