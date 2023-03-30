سورية: العدوان الإسرائيلي استمرار للنهج الفاشي تجاه دول المنطقة

30-مارس-2023
دمشق – سانا:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق هو استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة، مشدّدة على ضرورة وضع حدٍ لهذه الاعتداءات كي تنعم المنطقة بالسلام.

وقالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإن كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكّل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان”.

وأضافت الوزارة: “لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حدٍ للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها”.

وكان عسكريان أصيبا ووقعت أضرار مادية إثر عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق فجر اليوم.

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30-مارس-2023

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