صدور أسماء المرشحين للمنح الدراسية الروسية

30-مارس-2023

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إصدار أسماء الطلاب المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت إلى الاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية، ومشيرةً إلى أنه يحق للطلاب المرشحين التقدم بطلب استنكاف خلال الفترة ما بين الثاني من شهر نيسان القادم ولغاية الحادي عشر منه.

وتأتي هذه المنح استناداً إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وروسيا.

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30-مارس-2023

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