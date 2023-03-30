صدور أسماء المرشحين للمنح الدراسية الروسية

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إصدار أسماء الطلاب المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت إلى الاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية، ومشيرةً إلى أنه يحق للطلاب المرشحين التقدم بطلب استنكاف خلال الفترة ما بين الثاني من شهر نيسان القادم ولغاية الحادي عشر منه.

وتأتي هذه المنح استناداً إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وروسيا.