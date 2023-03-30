طباع يبحث مع فريق اللجنة الوطنية للإيكوموس آلية تعزيز حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه

بحث وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور دارم طباع مع فريق اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية “الإيكوموس” سبل تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وآليات صونه وحمايته، ووضع خطة عمل تساهم في تعزيز مفاهيم حماية التراث المادي واللامادي وتعزيز مهارات الحفاظ عليه.

الوزير طباع أكد أهمية التعاون مع الخبرات والمؤسسات المختلفة، بما يؤمن الدعم للعملية التربوية والثقافية وحماية الآثار والتراث، ويحقق التنمية المستدامة والاهتمام بالمناهج التربوية التي تسلط الضوء على التراث والآثار.

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للإيكوموس المعماري الاستشاري محمد خير الدين الرفاعي إلى أهمية اللقاء لبحث مجالات العمل عبر مجموعة من الطروحات التربوية لتعميق الاهتمام بالتراث بكل درجاته المعمارية والعمرانية واللامادية، وإقامة أبحاث أثرية وجولات ميدانية للطلاب للتعرف على المواقع الأثرية والمعالم التراثية لتعريفهم بأهميتها.

وأوضح الرفاعي أن “الإيكوموس” تسعى إلى تكريس كل الطاقات التخصصية لتكثيف الوجود العربي في المجالات التربوية والثقافية والعلمية على الصعيد الإقليمي والعالمي والارتقاء بالمشهد الثقافي والتربوي والعلمي لأي دولة.

حضر اللقاء أمين اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن ومن مجلس إدارة الإيكوموس المهندسة لونا رجب والمهندسة لمى عبود والدكتور موفق دغمان والمهندسة ربى صاصيلا.

يشار إلى أن “الإيكوموس سورية” هي منظمة غير حكومية تهدف إلى الحفاظ على المعالم والمواقع والمدن الأثرية والتاريخية، ورد الاعتبار إلى التراث الثقافي الوطني والاستفادة منه في التنمية المستدامة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتم إشهار “إيكوموس سورية” في الـ 17 من شباط الماضي وتشكيل اللجنة التأسيسية لها.