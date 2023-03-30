عزل مدن يمنية بعد سيول مدمرة 

30-مارس-2023

تسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار بسيول جارفة في عدة محافظات يمنية، ألحقت أضرارا بالطرق وعشرات المنازل.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت،بأن أمطارا غزيرة هطلت،مساء الأربعاء وفجر الخميس،على أجزاء من المحافظة مصحوبة بعواصف رعدية تركزت على مديريات وادي حضرموت وخاصة سيئون،وحورة ووادي العين وتريم شمال وشمال شرقي حضرموت.

وذكر المصدر،أن السيول الجارفة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في حضرموت خاصة القديمة منها، وتسببت بعزل عدد من المدن في أكبر المحافظات اليمنية، نتيجة قطع الطرق الرابطة بينها أبرزها الطريق الرابط بين مديرية سيئون ومدينة المكلا مركز محافظة حضرموت،كما جرفت سيارات عدة.

كما شهدت أجزاء من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، أمطارا غزيرة تركزت على مديريات رضوم وبيحان وميفعة ومرخة وعين جنوب شرقي وغرب شبوة.

إلى ذلك، تضررت المنازل إثر أمطار غزيرة شهدتها الضالع وسط اليمن، خاصة منطقة الهيت في مديرية الحشاء غرب المحافظة.

وحذر المركز من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، كما حذر من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات، داعيا إلى إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.

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30-مارس-2023

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